В выпуске программы "Вести Кремля" за 18 декабря – на России прошла 16 пресс-конференция Путина. Однако с каждым годом слушать его становится все сложнее. Медведев назвал хронической проблемой России – "разнотык". Так он якобы заявил, что стране нужна "согласованность".

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Туалетная бумага от "Роскосмоса". Икона для Лаврова. Алкоголизм на России.