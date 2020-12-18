Вести Кремля: "Прессуха" от Путина. Разнотык Медведева
В выпуске программы "Вести Кремля" за 18 декабря – на России прошла 16 пресс-конференция Путина. Однако с каждым годом слушать его становится все сложнее. Медведев назвал хронической проблемой России – "разнотык". Так он якобы заявил, что стране нужна "согласованность".
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Туалетная бумага от "Роскосмоса".
Икона для Лаврова.
Алкоголизм на России.
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