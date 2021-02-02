В течение понедельника президент России Владимир Путин занимался поставками цветов. Первому он доставил большой букет патриарху Кириллу, затем возложил цветы на могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Что еще интересного произошло во вторник, 2 февраля – узнайте дальше.

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Рогозин на Луне

Хоть Дмитрий Рогозин и его компания никогда не участвовали в лунной гонке, но гордо из нее вышли. Также стало известно, что Россия отправит на Венеру свою экспедицию. Рогозин назвал эту планету – русской.

Ленин жив

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против россиян. Так он прокомментировал информацию о том, что Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального обратился к президенту США Джо Байдену.

Школьный политрук

В России решили ввести должность политрука, чтобы маленькие россияне с детства привыкали к армейским реалиям. И хотя называться он будет советником директора по воспитанию, функции у него те же.

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