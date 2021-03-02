В собственности патриарха Кирилла нашли большой дворец. Он расположен в Геленджике – вблизи недвижимости президента России Владимира Путина. Однако дворец священнослужителя стоит в 5 раз меньше.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Какие еще курьезные события произошли в России в понедельник, 2 марта – читайте дальше.

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Скандал вокруг Земфиры

Российская певица Земфира выпустила первый за 8 лет альбом – он называется "Бордерлайн". Вместо большого восторга он вызвал только скандал и обвинения. Американский артист, который родился в России, Лео Луганский обвинил Земфиру в плагиате обложки альбома.

Трещина на космической станции

На российском модуле Международной космической станции снизилось давление. Там зафиксировали утечку воздуха из-за трещины. Для того, чтобы аварию починить, туда привлекли много вещей. В частности, даже спиртовые салфетки и куски поролона.

Массовое празднование в России

60-летие полета Юрия Гагарина в космос хотят масштабно отпраздновать – запустить в космос воздушные шарики с блинами. Таким образом, вероятно, хотят показать 2 версии формы Земли.

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Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 2 марта: