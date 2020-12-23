В выпуске программы "Вести Кремля" за 23 декабря – поведение Оливера Стоуна может свидетельствовать о том, что в последние годы известный режиссер находится в постоянном угаре. Но, похоже, недавно он поменял дилера. Самым выдающимся журналистом года в России назвали Владислава Соловьева. Это еще одна подачка сверху, чтобы он еще более вдохновленно вливал в уши людям пропаганду.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Робот "Фьодар" мог стать причиной трещины на МКС. Госдума "согласовала" возвращение вытрезвителей.