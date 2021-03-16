Вести Кремля: Охота на ведьм в Чечне
На одном из чеченских телеканалов показали репортаж о задержании жительниц республики, которых заподозрили в мошенничестве через оккультизм. С задержанными на камеру провели "профилактическую беседу" и заставили извиниться.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Подробнее о том, какие еще курьезные события произошли в России за вторник, 16 марта – в программе.
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Лукашенко и Путин – близнецы
Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко имеют много общего. Например, их реакция на фильм о белорусском диктаторе.
Навальный назвал колонию концлагерем
Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал пост в инстаграме, в котором назвал ИК-2 в Покрове, где он отбывает срок "наш дружелюбный концлагерь". Навальный рассказал о строгом режиме объекта, вспомнив о романе "1984" Джорджа Оруэлла.
К теме Настоящий концлагерь, – Навальный опубликовал первое сообщение из колонии
Московский религиозный культ
Есть впечатление, что религию, которая учит добру и миру, московские священники упорно превращают в агрессивный культ, который не признает других точек зрения и готовит своих адептов к войне.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 16 марта:
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