На одном из чеченских телеканалов показали репортаж о задержании жительниц республики, которых заподозрили в мошенничестве через оккультизм. С задержанными на камеру провели "профилактическую беседу" и заставили извиниться.

Подробнее о том, какие еще курьезные события произошли в России за вторник, 16 марта – в программе.

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Лукашенко и Путин – близнецы

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко имеют много общего. Например, их реакция на фильм о белорусском диктаторе.

Навальный назвал колонию концлагерем

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал пост в инстаграме, в котором назвал ИК-2 в Покрове, где он отбывает срок "наш дружелюбный концлагерь". Навальный рассказал о строгом режиме объекта, вспомнив о романе "1984" Джорджа Оруэлла.

К теме Настоящий концлагерь, – Навальный опубликовал первое сообщение из колонии

Московский религиозный культ

Есть впечатление, что религию, которая учит добру и миру, московские священники упорно превращают в агрессивный культ, который не признает других точек зрения и готовит своих адептов к войне.

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Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 16 марта: