У российских космонавтов на МКС закончилась еда, однако впоследствии их начали кормить США. Вероятно, среди еды были и знаменитые "ножки Буша", которые в 1990-х годах спасли от голода не одну российскую семью.

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Звезда инаугурации

На инаугурации 46-го президента США Джо Байдена всех знаменитостей ослепила довольно старенькая звезда – 79-летний политик Барни Сандерс. Благодаря своему образу он стал героем не одного мема в соцсетях. Речь идет в частности о его обычной парке и перчатках.

"Спутник-V" на Сахалине

В России стартовала массовая вакцинация против коронавируса. Фактически ящики с препаратом "Спутник-V" начали развозить по всей территории страны. Отделенный остров Сахалин исключением не стал, однако встречали там препарат – несколько необычно.

Победа над сыром

В Челябинске работница одной из фирм украла продукцию на 1 миллион рублей. Против нее открыли уголовное производство. В то же время россияне в целях экономии перешли на заменитель сыра.

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