Вести Кремля: Новая вундервафля. Бердымухамедов против COVID-19
В выпуске программы "Вести Кремля" за 14 января – новое российское оружие назвали в честь любовника Екатерины Второй. Строительство подводных ракет продвигается только на экране: создали видеоролик о будущем оружии. Президент Туркменистана придумал новые методы борьбы с COVID-19. В государстве запретили приходить на работу без сиропа настойки солодки.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
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