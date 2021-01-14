В выпуске программы "Вести Кремля" за 14 января – новое российское оружие назвали в честь любовника Екатерины Второй. Строительство подводных ракет продвигается только на экране: создали видеоролик о будущем оружии. Президент Туркменистана придумал новые методы борьбы с COVID-19. В государстве запретили приходить на работу без сиропа настойки солодки.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Россиян перевоспитывают: диктатор запрещает употреблять матерные слова. В Беларуси гопота борется со снеговиками и елками.