В выпуске программы "Вести Кремля" за 13 января – главный враг режима Путина и революционер №1 на России возвращается с зарубежного лечения. Алексей Навальный анонсировал, когда его ждать на родине. Ижевская епархия заказала на Рождество цирковое шоу с козлами, обезьянами и свастикой. Говорят, что к Пасхе сам патриарх обещал зверье на спектакль привезти.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Жириновский врывается в Голливуд. Короночка против алкоголя.