Заключенному российскому оппозиционеру Алексею Навальному последние дни дают только 2 таблетки ибупрофена в день. Несмотря на то, что его здоровье в тюрьме значительно ухудшилось. У него сильные боли в различных частях тела.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на четверг, 25 марта – в программе.

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Газ для церкви

Правительство Российской Федерации отнесло религиозные организации к категории потребителей "население". Это позволит снизить им платежи за газ на 20%. Соответствующее постановление было принято после обращения патриарха РПЦ Кирилла.

"Китайская делегация" в Крыму

Китайская делегация, которая якобы посетила оккупированный Крым в марте, оказалась группой мелких торговцев из Москвы. В частности, они торгуют на рынках "Москва" и "Садовод".

Обратите внимание "Китайская делегация" в Крыму оказалась группой мелких торговцев из Москвы

В своем фейсбуке пророссийский политик Вадим Рабинович рассказал, что визит "китайцев" мог стать ответом на позицию Украины касательно "Мотор Сичи".

Обратите внимание! 24 марта Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич".

С рублей исчезнет Хабаровск

В Центробанке России хотят убрать изображение Хабаровска с купюры номиналом в 5 тысяч рублей. Заменят и ряд других изображенных городов на российских купюрах.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 25 марта: смотрите видео