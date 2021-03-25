Вести Кремля: Навальный попал в матрицу
Заключенному российскому оппозиционеру Алексею Навальному последние дни дают только 2 таблетки ибупрофена в день. Несмотря на то, что его здоровье в тюрьме значительно ухудшилось. У него сильные боли в различных частях тела.
Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на четверг, 25 марта – в программе.
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Газ для церкви
Правительство Российской Федерации отнесло религиозные организации к категории потребителей "население". Это позволит снизить им платежи за газ на 20%. Соответствующее постановление было принято после обращения патриарха РПЦ Кирилла.
"Китайская делегация" в Крыму
Китайская делегация, которая якобы посетила оккупированный Крым в марте, оказалась группой мелких торговцев из Москвы. В частности, они торгуют на рынках "Москва" и "Садовод".
Обратите внимание "Китайская делегация" в Крыму оказалась группой мелких торговцев из Москвы
В своем фейсбуке пророссийский политик Вадим Рабинович рассказал, что визит "китайцев" мог стать ответом на позицию Украины касательно "Мотор Сичи".
С рублей исчезнет Хабаровск
В Центробанке России хотят убрать изображение Хабаровска с купюры номиналом в 5 тысяч рублей. Заменят и ряд других изображенных городов на российских купюрах.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 25 марта: смотрите видео
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