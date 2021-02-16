Алексея Навального хотят оштрафовать на 950 тысяч рублей по делу о якобы клевете на ветерана Второй мировой. В ответ оппозиционер попросил у судьи рецепт засолки огурцов. Однако соль пришлось ждать очень долго.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Что еще интересного случилось в Российской Федерации 16 февраля – читайте дальше.

В прошлом выпуске Вести Кремля: Маск позвал Путина в Clubhouse

Страсть Путина к карандашам

Президент России Владимир Путин встретился с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным. Во время встречи глава Кремля периодически гладил подставку для карандашей.

Clubhouse забанил Соловьева

Российский пропагандист Владимир Соловьев уже зарегистрировался в новой сети Clubhouse и открыл там переговорную комнату. Однако его сразу отправили в бан. Сам же Соловьев назвал это "притеснениями свободы слова".

К теме Что такое Clubhouse, как он работает и как туда попасть: все о популярной соцсети

Задержания в Беларуси

В Беларуси продолжают задерживать людей. За выходные, 13 – 14 февраля, в руках силовиков оказались 68 человек, которые просто пришли на музыкальный концерт, еще 19 задержаны во время катания на лыжах. В МВД считают, что все они ранее принимали участие в митингах.

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Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 16 февраля на 24 канале: