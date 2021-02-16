Вести Кремля: Навальному в СИЗО не дают соли
Алексея Навального хотят оштрафовать на 950 тысяч рублей по делу о якобы клевете на ветерана Второй мировой. В ответ оппозиционер попросил у судьи рецепт засолки огурцов. Однако соль пришлось ждать очень долго.
Источник:24 канал
Источник: "Вести Кремля" на 24 канале
Что еще интересного случилось в Российской Федерации 16 февраля – читайте дальше.
В прошлом выпуске Вести Кремля: Маск позвал Путина в Clubhouse
Страсть Путина к карандашам
Президент России Владимир Путин встретился с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным. Во время встречи глава Кремля периодически гладил подставку для карандашей.
Clubhouse забанил Соловьева
Российский пропагандист Владимир Соловьев уже зарегистрировался в новой сети Clubhouse и открыл там переговорную комнату. Однако его сразу отправили в бан. Сам же Соловьев назвал это "притеснениями свободы слова".
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Задержания в Беларуси
В Беларуси продолжают задерживать людей. За выходные, 13 – 14 февраля, в руках силовиков оказались 68 человек, которые просто пришли на музыкальный концерт, еще 19 задержаны во время катания на лыжах. В МВД считают, что все они ранее принимали участие в митингах.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 16 февраля на 24 канале:
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