Члены Общественной комиссии наблюдения Владимирской области посетили оппозиционера Алексея Навального в колонии. Это сделали после того, как его защитники сообщили об ухудшении здоровья оппозиционера.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на вторник, 30 марта – в программе.

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Российская ведущая упала в эфире

Ведущая одного из российских телеканалов Екатерина Стриженова упала в прямом эфире ток-шоу "Время покажет". Ее коллега Руслан Осташко объяснил, что она повредила руку.

Полиция проверяет слова Соловьева

Полиция начала проверку слов российского пропагандиста Владимира Соловьева, который сравнил Алексея Навального с Адольфом Гитлером. Правоохранители попросили предоставить запись программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" за 16 февраля 2021 года.

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Производство электрокаров "Муравей"

"Туламашзавод" освоил производство электрокаров "Муравей". Изначально его создавали как транспорт для внутризаводских перевозок. Весной 2019 года его представили широкой публике.

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 30 марта: смотрите видео