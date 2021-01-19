В воскресенье в России стартовал второй сезон самого известного в мире политического триллера – "Возвращение Алексея Навального". Сериал обещает растянуться как минимум на 2,5 года. Именно столько сейчас шьют известнейшему российскому оппозиционеру.

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Протрамповских активистов ждут на России

В Министерстве иностранных дел России заявили, что протрамповские активисты хотят получить российское гражданство. Официальная представительница МИД Мария Захарова рассказала, что ей присылают сообщения с просьбой объяснить, как это можно сделать

Кадыровский "мохаммедоз"

Глава Чечни Рамзан Кадыров почтил память легендарного боксера Мохаммеда Али. На своей инстаграм-странице он написал, что с детства восхищался тем, кто для многих стал кумиром и примером для подражания.

Новый олимпийский гимн

В России предложили заменить их олимпийский гимн военной "Катюшей". По словам олимпийской чемпионки по фехтованию на шпагах Софии Великой, это патриотическая песня, которая известна не только россиянам, но и международной общественности.

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