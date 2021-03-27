Вести Кремля: Моргенштерну запретили петь песня о Путине
Кировский районный суд Уфы запретил рэперу Алишеру Моргенштерну исполнять песню "Владимир Путин – молодец!", которую написал тамада Олег Лихачев из Казани. По заявлению истца, музыкант незаконно использует песню в своей деятельности.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на пятницу, 26 марта – в программе.
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Путин поспособствует постановке балета
Президент россии Владимир Путин постоянно общается с деятелями культуры. На этот раз его попросили посодействовать постановке балета к 200-летию со дня рождения Достоевского. Путин пообещал поддержать проект.
Роскосмос будет отправлять туристов
Ко второй половине 2023 года Россия намерена выйти на рынок космического туризма с вполне конкурентоспособными предложениями. Роскосмос предложил создать коммерческие туры по конкурентоспособной цене для всех желающих.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 26 марта: смотрите видео
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