Вести Кремля: Лукашенко назвал возраст, в котором станет пенсионером
Самопровозглашенный президент Беларуси заявил о намерении "вскоре стать пенсионером". Лукашенко сказал, что в 80 лет уйдет на пенсию, однако пока ему только 66.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на среду, 24 марта – в программе.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 24 марта: смотрите видео
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