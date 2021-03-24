Самопровозглашенный президент Беларуси заявил о намерении "вскоре стать пенсионером". Лукашенко сказал, что в 80 лет уйдет на пенсию, однако пока ему только 66.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на среду, 24 марта – в программе.

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Лавров надел маску со странной надписью

Сергей Лавров отличился неоднозначным надписью на защитной маске о карантине. Вероятно, причиной этому стало его слишком "углубленное" знание английского языка.

Фэллон и шутка о российской вакцине

Джимми Фэллон пошутил о российской вакцине и президенте в частности. Так что не только российским пропагандистам разрешено шутить над падением Джо Байдена на лестнице в частности.

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Жириновский отреагировал на интервью Собчак

Владимир Жириновский предложил запретить брать интервью у убийц после видео Ксении Собчак. Однако учитывая последние заявления о "Путине-убийце" со стороны США – это может касаться и российского президента.

Следственный комитет против нацистов

В следственном комитете России придумали еще одно занятие для подчиненных. Работникам СК поручили искать и наказывать нацистских преступников.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 24 марта: смотрите видео