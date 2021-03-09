Вести Кремля: Лукашенко беднее даже за руководителя Кремля
Журналисты телеграма NEXTA опубликовали фильм о богатстве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с названием "Золотое дно". Сначала они хотели сделать "небольшой обзор" имущества белорусского правителя, но потом начали расследовать бизнес-схемы диктатора.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
О курьезных событиях в России, по состоянию на вторник, 9 марта – в программе.
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Цензура на российском канале
В комедийном шоу на российском канале "ТНТ" показали пародию на Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева. Но потом скетч удалили с ютуба, а из кинотеатра Premier выпуск пропал целиком.
Хромов поздравил женщин с 8 Марта
Ленинградский полковник Юрий Хромов опубликовал в инстаграме видеообращение, в котором поздравил женщин с 8 Марта. Он предложил отмечать в комментариях аккаунты бывших возлюбленных, чтобы их забрали в армию.
Продуктовые карточки для малообеспеченных
В Новосибирске заговорили о продуктовых карточках. После этого президент России Владимир Путин заявил, что можно подумать над введением по всей стране таких "продовольственных сертификатов" для малоимущих.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 9 марта:
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