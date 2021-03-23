Французская полиция разыскивает работника российского консульства за кражи велосипедов. Мужчина разместил более 300 объявлений о продаже транспортных средств общей стоимостью более 100 тысяч евро.

Подробнее о курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на вторник, 23 марта – в программе.

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Вакцинация Путина

В Госдуме поставили президента Владимира Путина в один ряд с Екатериной Великой. Императрица, по легенде, первой в России вакцинировался от оспы, а Путин – от коронавируса.

Запретили смотреть на звезды

Жителям города Усть-Кут Иркутской области по требованию Федеральной службы России запретили наблюдать за звездами в рамках "Всемирной ночи тротуарной астрономии". Формально мероприятие "прикрыли" из-за раздачи агитации одной из правозащитных организаций.

Плагиат в полиции

В одном из райотделов повесили информационные листки со списком международных организаций и СМИ, которые якобы ведут антироссийскую деятельность. Украсили информационную доску плакатом с призывом "безжалостно давить русофобию". Эта картинка – копия нацистского плаката 1930-х годов, который призвал бороться с марксизмом.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 23 марта: смотрите видео