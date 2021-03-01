Россия договорилась о неразмещении оружия в космосе с Сьерра-Леоне. Речь идет о небольшой стране в Западной Африке. Россияне уже назвали это соглашение "важным шагом на пути предотвращения гонок по вооружению в космосе".

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Какие еще курьезные события произошли в России в понедельник, 1 марта – читайте далее.

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Годовщина смерти Бориса Немцова

27 февраля, на шестую годовщину со дня смерти Бориса Немцова, тысячи россиян почтили его память. В то же время прокремлевские политики по-своему отреагировали на эту тему. В частности, выложили в соцсети фото оппозиционера Ильи Яшина с подписью "Похайпил на памяти Немцова – можно и поесть".

Пропаганда патриотизма на России

В России еще в 2015 году создали патриотическое движение школьников "Юнармия", которое финансирует администрация президента Путина. К 23 февраля они запустили собственное реалити-шоу "защитник". А выходными в организацию около 150 кузбасских школьников.

Россия вошла в список стран, в которых рост цен на продукты может вызвать недовольство у населения

Издание Bloomberg назвало Россию страной, в которой рост цен на продукты может повлечь недовольство населения. В список также вошли Бразилия, Нигерия, Турция и Индия.

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