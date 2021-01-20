Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о жилище Владимира Путина. Дом главы Кремля, площадью 17 691 квадратный метр, больше напоминает роскошный дворец. На территории есть церковь, амфитеатр, вертолетная площадка и ледовый дворец.

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Путин в трусах Навального

Президент России Владимир Путин на праздник Крещения нырнул в прорубь. Однако появление главы Кремля в синих трусах подорвало сеть. У людей возникли подозрения, что он надел нижнее белье Алексея Навального.

Статуи Лаврентию Берии

В павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве установят 2 фигуры наркома внутренних дел СССР организатора сталинских репрессий Лаврентия Берии. Статуи должны состоять из силиконовых голов "индивидуального изготовления", акриловых глазных яблок и натуральных волос. На создание экспозиции потратят 1,28 миллиарда рублей, это почти 490 миллионов гривен.

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