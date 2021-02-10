Гендиректор "Калашникова" считает, что пистолет Лебедева должен быть таким массовым, каким был пистолет Макарова. Он рассказал, что smart-ружье МР-155 Ultima – это гаджет-оружие, которое способно учить. На нем установлен процессор со счетчиком выстрелов, компасом и видеозаписью.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

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Милонов на фоне американского флага

Российский депутат Александр Милонов на английском языке на фоне американского флага призвал жителей Соединенных Штатов Америки переходить в российские социальные сети. Он мотивировал это свободой слова.

Путин проверяет зарплаты ученых

Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова, а также главы Министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова проверить выполнение указа о повышении зарплат ученых. Это произошло после того, как исследовательница из Новосибирска Анастасия Проскурина рассказала о своем уровне дохода.

КАМАЗы нарисовали слова "Putin Team"

Примерно полмиллиона читателей президента Татарстана Рустама Минниханова в инстаграме 5 февраля увидели короткий ролик с участием трех раллийных КАМАЗов и действующего чемпиона "Дакара" Дмитрия Сотникова. Гоночные "монстры" колесами начертили слова "Putin Team".

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