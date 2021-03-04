Экс-руководительницу министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая танцевала на свадьбе с Владимиром Путиным, номинировали одной из независимых директоров "Роснефти". Также, кроме нее, независимым директором выдвинули бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера.

Подробнее о том, что еще интересного произошло в России по состоянию на четверг, 4 марта – в программе.

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Навальный – в колонии, где шьют трусы

Исправительная колония №2 во Владимирской области России, куда отправили отбывать наказание Алексея Навального, поставляет Федеральной службе исполнения наказаний России нижнее белье. Она уже выполнила контракт на поставку мужских трусов.

Кража на площадке старта "Бурана"

На Байконуре расследуют кражу деталей с дорогими редкими металлами. Она могла произойти на площадке №110, с которой когда-то стартовал корабль "Буран".

Кадыров вспомнил о торговле людьми

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил подшутить над Федеральным бюро расследований. Он опубликовал фото с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого ранее объявили в розыск, и захотел 250 тысяч долларов вознаграждения за сообщение о его местонахождении.

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Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 4 марта: