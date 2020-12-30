В выпуске программы "Вести Кремля" за 30 декабря – Путин также известен своей "добротой". Поэтому подарил пряник и свой портрет мальчику с Кыргызстана, хотя тот хотел акции "Газпрома". США и некоторые страны Европы уже начали массовую вакцинацию населения от COVID-19. Россия еще раньше начала прививать своих граждан "Спутником V". Впрочем, такая ли она безопасная, если в Сколково везут Pfizer?

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: История о трусы.