В российских кинотеатрах перед сеансами начали демонстрировать ролики, в которых озвучиваются тезисы кремлевской пропаганды. Россиян предупреждают об ответственности за посещение несанкционированных митингов. Пропагандисты убеждают тех, кто пришел в кино в том, что акции протеста якобы приводят к развалу страны, приводя в качестве примеров Оранжевую революцию и Революцию Достоинства в Украине.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Что еще интересного произошло в среду, 3 февраля – узнайте далее.

Интересно Вести Кремля: Поставки цветов от Путина

Сурок Навального

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному 2 февраля объявили приговор – его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. А еще в этот день празднуют международный День Сурка.

Красота Росгвардии

Победительницу всероссийского фотоконкурса "Красота Росгвардии" Анну Храмцову уволили со службы свердловского управления национальной гвардии. По словам Храмцовой, увольнение произошло после того, как она выложила в инстаграм фото из служебных помещений ведомства.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" – смотрите по ссылке.