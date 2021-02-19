Сын Рамзана Кадырова Адам победил на свои первых выборах. 13-летнего мальчика назначили президентом ученического самоуправления. Такой карьерный рост удивил многих.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Какие еще неоднозначные события произошли в пятницу, 19 февраля – узнайте далее.

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Дискуссия россиян

Россиянам едва ли не впервые позволят что-то выбирать. В Москве проведут опрос относительно того, какой именно архитектурный памятник должен быть установлен ​​на Лубянской площади. Предложений много. Однако выбор не велик: либо Феликс Дзержинский, либо Александр Невский.

Изменения для российских солдат

Для российской армии заменят алюминиевую посуда на пластиковую. Также будут использовать пластиковые бутылки и кружки. Однако о том, когда это сделают – не уточнили.

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