Вести Кремля: Карьерный рост сына Кадырова
Сын Рамзана Кадырова Адам победил на свои первых выборах. 13-летнего мальчика назначили президентом ученического самоуправления. Такой карьерный рост удивил многих.
Источник: "Вести Кремля" на 24 канале
Какие еще неоднозначные события произошли в пятницу, 19 февраля – узнайте далее.
Интересно Вести Кремля: Россияне изобрели новый "Спутник V"
Дискуссия россиян
Россиянам едва ли не впервые позволят что-то выбирать. В Москве проведут опрос относительно того, какой именно архитектурный памятник должен быть установлен на Лубянской площади. Предложений много. Однако выбор не велик: либо Феликс Дзержинский, либо Александр Невский.
Изменения для российских солдат
Для российской армии заменят алюминиевую посуда на пластиковую. Также будут использовать пластиковые бутылки и кружки. Однако о том, когда это сделают – не уточнили.
Поделиться новостью