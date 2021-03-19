Рамзан Кадыров пригласил Джо Байдена на лечение в Грозный. Так глава Чеченской республики отреагировал на слова президента США о российском – Владимире Путине.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России за пятницу, 19 марта – в программе.

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Захарову развеселили слова Байдена

Спикер МИД России взялась за лингвистические исследования. Комментируя оговорку Джо Байдена о Камиллу Гаріс "президента", Марию Захарову развеселили слова oral promotion.

Русские против Manizha

На конкурсе Евровидение Россию будет представлять певица Manizha. Однако Следственный комитет попросили проверить ее песню на якобы направленный на унижение российских женщин.

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