Вести Кремля: Кадыров поблагодарил Путина за спасение мира
Рамзан Кадыров заявил, что под руководством Владимира Путина была проведена успешная операция в чеченской войне. Он также поблагодарил президента России за уничтожение международного терроризма.
Источник: "Вести Кремля" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в России в пятницу, 26 февраля – читайте далее.
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Российские дипломаты тележкой выехали из КНДР
Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине. Диппредставители в Пхеньяне вынуждены были таким способом возвращаться домой, ведь в результате пандемии КНДР приостановила транспортное сообщение.
Россия планирует создать боевые машины-роботы
Концерн "Уралвагонзавод" проводит разработку боевых роботизированных машин. По планам инженеров, они должны появиться уже в ближайшем будущем.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 26 февраля: видео
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