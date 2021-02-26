Рамзан Кадыров заявил, что под руководством Владимира Путина была проведена успешная операция в чеченской войне. Он также поблагодарил президента России за уничтожение международного терроризма.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале Какие еще курьезные события произошли в России в пятницу, 26 февраля – читайте далее. Интересно Вести Кремля: Конкуренты Навального пытаются что-то на него "раскопать" Российские дипломаты тележкой выехали из КНДР Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине. Диппредставители в Пхеньяне вынуждены были таким способом возвращаться домой, ведь в результате пандемии КНДР приостановила транспортное сообщение. Россия планирует создать боевые машины-роботы Концерн "Уралвагонзавод" проводит разработку боевых роботизированных машин. По планам инженеров, они должны появиться уже в ближайшем будущем. Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке. Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 26 февраля: видео