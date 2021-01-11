В выпуске программы "Вести Кремля" за 11 января – пропагандистская журналистка РФ взяла интервью у Александра Лукашенко. Он покатал ее на Mercedes, сводил на хоккей, накормил блинами и познакомил с сыном. Очевидно, младший ей понравился. Рамзан Кадыров сравнил себя с Трампом после блокировок аккаунтов в соцсетях.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Донер-Сталинский. Starlink от Маска.