Вести Кремля: Провокационное интервью Лукашенко и Коли. Кадыров "отомстил" Трампу
В выпуске программы "Вести Кремля" за 11 января – пропагандистская журналистка РФ взяла интервью у Александра Лукашенко. Он покатал ее на Mercedes, сводил на хоккей, накормил блинами и познакомил с сыном. Очевидно, младший ей понравился. Рамзан Кадыров сравнил себя с Трампом после блокировок аккаунтов в соцсетях.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Донер-Сталинский.
Starlink от Маска.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter