Американский миллиардер Илон Маск предложил российскому президенту Владимиру Путину пообщаться в соцсети Clubhouse. Путин еще не ответил, но Маску уже предлагают забрать его на Марс.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Что еще интересного случилось в России 15 февраля – читайте далее.

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Пародия на виллу Навального

Хозяин виллы в немецком Фрайбурге, где якобы жил российский оппозиционер Алексей Навальный, снял пародию на сюжет российских журналистов. Владелец виллы прогулялся по дому так же как и пропагандисты, показав все – в том числе и ершик для унитаза.

Жириновский и Зюганов

Главный коммунист России Геннадий Зюганов обвинил Владимира Жириновского в сотрудничестве с "навальнятиной". Также говорилось и о подрыве политической стабильности в стране и угрозе Кремлю.

Развлечения в Музее смерти

Новосибирский Музей смерти подготовил развлекательную программу ко Дню всех влюбленных. Парам предлагали покататься на катафалках "Победа" по территории городского крематория.

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