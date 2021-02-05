В Хабаровске появились проблемы с бензином, одновременно – возникли километровые очереди возле АЗС. Однако власти России не спешат помогать горожанам, вероятно, из-за протестов в поддержку экс-главы региона.

Какие еще ситуации возникли в России по состоянию на 5 февраля – в программе "Вести Кремля".

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В России – День силовика

Губернатор Санкт-Петербурга предложил ежегодно отмечать день силовика. Принимая во внимание скандальные события в России, в частности арест Навального и убийство Немцова – в России можно ввести еще много "символических" для режима праздников.

В России начались акции в поддержку Путина

В России запустили флешмоб в поддержку Владимира Путина. С 18 января в стране началась массовая вакцинация от коронавируса, относительно чего поручение дал именно российский президент. Акции в поддержку Путина означают – вакцина начала действовать.

Протесты по Навального отменили

В России начали отменять оппозиционные протесты в поддержку Алексея Навального. От них отказались сами противники режима Путина. Восстановить митинги сторонники Навального планируют весной, когда от силовиков "будет легче бежать".

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