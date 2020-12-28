Вести Кремля: ФСБшники на свадьбе – 13 лет тюрьмы. Патриарх Кирилл против "левых" свечей
В выпуске программы "Вести Кремля" за 28 декабря – в России влюбленная пара пригласила на свою свадьбу друга-ФСБшника и после этого получила 13 лет колонии. Патриарх Кирилл выступил против "левых" свечей и попросил покупать только те, которые изготовлены на фабрике "Софрино".
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Мадам Брошкина.
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