В выпуске программы "Вести Кремля" за 22 декабря – больше всего культура фетиша на белье развита в Японии. Российские небожители, похоже, переняли эту традицию. Об этом свидетельствует ситуация с Навальным. Со своим распадом СССР забрал у россиян много вещей. И похоже, что умение создавать адекватные памятники, одно из них.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Лавров и его снегурочка Алкомаша Захарова. Кандидат на должность губернатора.