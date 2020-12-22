Вести Кремля: Фетиш на белье Навального. Жуткий памятник "Аленке"
В выпуске программы "Вести Кремля" за 22 декабря – больше всего культура фетиша на белье развита в Японии. Российские небожители, похоже, переняли эту традицию. Об этом свидетельствует ситуация с Навальным. Со своим распадом СССР забрал у россиян много вещей. И похоже, что умение создавать адекватные памятники, одно из них.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Лавров и его снегурочка Алкомаша Захарова.
Кандидат на должность губернатора.
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