Российский миллиардер Аркадий Ротенберг подставил дружеское плечо Владимиру Путину, признав, что дворец неподалеку Геленджика на самом деле принадлежит ему. Он заявил, что якобы строит отель. Вероятно, теперь "защитник" Путина возьмет на себя и другие его грехи.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Чем еще запомнился понедельник, 1 февраля – узнайте в программе.

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Тайные слова Путина

Недавно Путин посетил один из музеев в Москве. Однако там он нашептывал на ухо надзирательнице неизвестные слова, которые она потом стеснялась повторить. Что сказал российский президент – можно только догадываться. Однако некоторые предположения на этот счет все же есть.

Имперские штурмовики

В России на протяжении выходных задержали тысячи протестующих, которые поддерживали Алексея Навального. Одна из митингующих даже попала в реанимацию из-за удара силовика, который "защищал покой граждан". Однако пропагандист Владимир Соловьев обвинил в этом женщину, ведь она якобы его спровоцировала.

Методы Жириновского

Владимир Жириновский захотел помочь Путину разрешить политический кризис в стране. Впоследствии у него возникла идея, как это сделать. В частности, он предложил открыть во всех городах "дома" для одиноких граждан. Жириновский часто говорит на эту тему и знает всю необходимую терминологию.

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