Люди в России и нескольких странах вышли на митинги за Алексея Навального. Люди мужественно отбивались от полицейских снежками, закидали и автомобиль ФСБ. Стоит отметить, что российский оппозиционер уверял, что Крым останется частью России и больше никогда не станет частью Украины.

Источник: 24 канал

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Минус одна женщина

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян поддержала действия милиционеров во время акций протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые состоялись 23 января. "То, как отработали сегодня, заслуживает отдельного спасибо", – написала она в соцсети.

Анонимка для Соловьева

Российского пропагандиста Соловьева заподозрили в "продвижении" Навального. Он настолько пытался облить его грязью, что случайно столкнулся с эффектом Барбары Стрейзанд и сделал его популярнее. Теперь псевдо-журналиста хотят убрать из эфира.

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