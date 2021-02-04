Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен получает рекордные показатели поддержки, согласно опросам. Политик выступает против исламистов. Она уже предлагает ввести запрет на ношение хиджаба. Поскольку считает, что использование именно такого элемента одежды пропагандирует экстремистскую культуру исламистов.

Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале

О других интересных событиях в мире, по состоянию на 4 февраля – узнайте в программе.

Читайте также Вести Глобалайз: Нобелевская премия для BLM

Сколько зарабатывают тиктокеры

Тиктокеры привязывают свои электронные кошельки к краудфандинговым платформам, а само приложение используют, чтобы себя прорекламировать. Если одни блогеры таким образом зарабатывают на собственные нужды и развлечения, то другим такой метод заработка действительно помогает в трудных ситуациях.

Португалия движется к легализации эвтаназии

136 парламентариев в Португалии проголосовали за легализацию эвтаназии. В законе говорится, что такую ​​процедуру могут выполнить только люди от 18 лет и исключительно в тяжелом и неизлечимом состоянии. Кроме этого, пациент должен доказать врачу, что он ментально стабилен для принятия такого решения.

Роскошный дом за 2 фунта стерлингов

Братья Твенефоры разыгрывают роскошный дом с двумя спальнями, гостиной и двумя ванными комнатами. Любой может приобрести лотерейный билет, а победителя ребята выберут случайным образом. Они разыгрывают апартаменты всего за 2 фунта стерлингов

Ковидные тусовки

В Британии устроят ковидные вечеринки, а полицейские борются с этим произволом в попытках остановить распространение вируса. Недавно правоохранители штурмом взяли дом в Эссексе, где 18 человек решили провести гуляния. Каждый из них получил штраф в 800 фунтов.

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.