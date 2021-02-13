Вести Глобалайз: Вакцинируешься в Иране против COVID-19 – станешь геем
В Тегеран поставили первую партию вакцин "Спутник V". За 8 месяцев должны провакцинироваться 80 миллионов иранцев. Однако аятолла Аббаса Тебризиана призвал людей не приближаться к вакцинированным, ведь они получили дозу "гейства".
Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале
Чем еще запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.
В прошлом выпуске Вести Глобалайз: Немецкая бабушка убила 10 тысяч человек
Смертельные пранки на ютубе
Разыгрывать людей можно по-разному. Нюанс лишь в том, что сам пранкер никогда не знает, как тот или иной подопытный среагирует на шутку. Американский ютюбер Тимоти Вилкс лично в этом убедился. В феврале 20-летнего парня застрелили во время съемок пранка об ограблении.
Отравление 15 тысяч человек
В штате Флорида неизвестный пытался отравить всех жителей города Олдсмар. Хакер проник в систему очистки воды и отрегулировал уровень гидроксида натрия так, что тот в более чем 100 раз превышал норму.
Больше об этом Хакеры взломали очистные сооружения во Флориде и попытались отравить воду для 15 тысяч жителей
Расстройство множественной личности
Билли Миллиган умер в декабре 2014 года закрепив за собой статус самого известного человека с множественным расстройством. Но похоже, что его случай сдвинется с пьедестала. В теле 23-летней жительницы Техаса Бо Хупер живут 13-летний мальчик, женщина в кризисном возрасте, подросток Трейси и еще 22 разных человека.
Обновления в твиттере
Twitter рассматривает возможность платы за подписку. Туда войдут твит-дек и "Уникальный контент". Это делается в первую очередь для того, чтобы стать менее зависимыми от рекламы. По мнению главы компании Джека Дорси, такой шаг позволит соцсети быть более независимой в вопросах финансов.
Смотрите полный выпуск "Вести Глобалайз" за 13 февраля:
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