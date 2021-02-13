В Тегеран поставили первую партию вакцин "Спутник V". За 8 месяцев должны провакцинироваться 80 миллионов иранцев. Однако аятолла Аббаса Тебризиана призвал людей не приближаться к вакцинированным, ведь они получили дозу "гейства".

Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале

Чем еще запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

В прошлом выпуске Вести Глобалайз: Немецкая бабушка убила 10 тысяч человек

Смертельные пранки на ютубе

Разыгрывать людей можно по-разному. Нюанс лишь в том, что сам пранкер никогда не знает, как тот или иной подопытный среагирует на шутку. Американский ютюбер Тимоти Вилкс лично в этом убедился. В феврале 20-летнего парня застрелили во время съемок пранка об ограблении.

Отравление 15 тысяч человек

В штате Флорида неизвестный пытался отравить всех жителей города Олдсмар. Хакер проник в систему очистки воды и отрегулировал уровень гидроксида натрия так, что тот в более чем 100 раз превышал норму.

Больше об этом Хакеры взломали очистные сооружения во Флориде и попытались отравить воду для 15 тысяч жителей

Расстройство множественной личности

Билли Миллиган умер в декабре 2014 года закрепив за собой статус самого известного человека с множественным расстройством. Но похоже, что его случай сдвинется с пьедестала. В теле 23-летней жительницы Техаса Бо Хупер живут 13-летний мальчик, женщина в кризисном возрасте, подросток Трейси и еще 22 разных человека.

Обновления в твиттере

Twitter рассматривает возможность платы за подписку. Туда войдут твит-дек и "Уникальный контент". Это делается в первую очередь для того, чтобы стать менее зависимыми от рекламы. По мнению главы компании Джека Дорси, такой шаг позволит соцсети быть более независимой в вопросах финансов.

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Смотрите полный выпуск "Вести Глобалайз" за 13 февраля: