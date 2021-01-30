Президент Джо Байден отменил указ Дональда Трампа о запрете военной службы для трансгендеров. Еще во время инаугурации новый глава Белого дома говорил о том, что единство Америки в ее разнообразии. Именно такими словами он и закончил свое заявление об отмене трамповского запрета.

Источник: 24 канал

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