В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 14 января – в США существует трампизм – политическая идеология, связанная с 45 президентом США Дональдом Трампом. Есть люди, которые отдали 4 года жизни, инвестируя в трампизм. Проблема трампизма настолько серьезна, что компании Apple и Google удалили со своих платформ социальную сеть Parler. В Тик Ток "запахло" педофилией.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: На BuzzFeed есть статья о 3 губернаторха-республиканцах: Ларри Хогане, Чарли Бейкере и Филе Скотте. Они являются критиками Трампа. Штурм Капитолия 6 января заставил большинство критиков-республиканцев пересмотреть свои взгляды.