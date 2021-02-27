В тиктоке с помощью теорий заговора пытаются доказать, что снег в Техасе – фейковый. В то же время в Google стали популярными поисковые запросы о "фейковом снеге" и причастности к этому Билла Гейтса и Джо Байдена.

Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале

О том, что еще интересного произошло в мире, по состоянию на 26 февраля – в программе.

К теме Вести Глобалайз: Во Франции произошел культурный коллапс

В Сан-Франциско путешествует дом

Викторианский дом в возрасте 139 лет перевозили по улицам Сан-Франциско. Его планировали снести, так как сооружение слишком большое и устаревшее для проживания. Однако, чтобы уберечь исторический памятник, владелец этого "дома на колесах" решил его перевезти на другой адрес.

Название Jeep Cherokee могут изменить

Глава народности Чероки сказал, что компании Jeep пора прекратить использовать их название. Речь идет об автомобилях марки Jeep Cherokee. Компания выпускает их на рынок с 1974 года. Название происходит от индейского племени Чероки.

К теме Фейковый снег в Техасе: сторонники теории заговора утверждают, что все было устроено правительством

"Симпсоны" заменили диктора

"Симпсоны" заменили Гарри Ширера темнокожим диктором Кевином Майклом Ричардсоном. На фоне протестов Black Lives Matter многие киностудии приняли новое правило – белые актеры больше не могут озвучивать темнокожих персонажей.

Не оправлять в тюрьму, потому что трансгендер

Осужденная за штурм Капитолия Джессика Уоткинс боится жестокого обращения с ней, так как уверяет – она трансгендер. Женщина просит освободить ее из тюрьмы, по крайней мере до начала суда. Уверяет, что с ней жестоко обращались и она подверглась особому риску под стражей.

Королеву кокаина арестовали

Эмму Коронел арестовали по международным обвинениям, связанным с наркотиками. Она является женой Эль Чапо – бывшего лидера мексиканского картеля Синалоа. В списке ФБР он был преступником номер один.

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Смотрите полный выпуск "Вести Глобалайз" за 27 февраля: