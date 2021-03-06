Существует специальное приложение для найма телохранителей с довольно предсказуемым названием – Bond, это как Uber для охранников. Он работает через командный центр, где есть база агентов по персональной безопасности.

Подробнее о том, что еще интересного и необычного произошло в мире по состоянию на субботу, 6 марта – в программе.

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