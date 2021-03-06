Вести Глобалайз: В США создали Uber для охранников
Существует специальное приложение для найма телохранителей с довольно предсказуемым названием – Bond, это как Uber для охранников. Он работает через командный центр, где есть база агентов по персональной безопасности.
Источник:"Вести Глобалайз" на 24 канале
Подробнее о том, что еще интересного и необычного произошло в мире по состоянию на субботу, 6 марта – в программе.
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Смотрите полный выпуск "Вести Глобалайз" за 6 марта:
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