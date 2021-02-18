Вести Глобалайз: В США планируют бороться за выдачу Ассанжа
Администрация Байдена планирует продолжить бороться за экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В середине 2000-х годов он создал ресурс, где опубликовал 100 тысяч секретных документов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.
Источник:24 канал
Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале
О последних событиях в мире по состоянию на 18 февраля – узнайте в программе.
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Собака-миллионер из США
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Смотрите полный выпуск "Вести Глобалайз" за 18 февраля:
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