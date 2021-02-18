Администрация Байдена планирует продолжить бороться за экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В середине 2000-х годов он создал ресурс, где опубликовал 100 тысяч секретных документов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.

Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале

О последних событиях в мире по состоянию на 18 февраля – узнайте в программе.

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Собака-миллионер из США

Собака породы бордер-колли – Лулу, согласно завещанию своего владельца, унаследовала 5 миллионов долларов. Местные СМИ сообщили, что владелец животного Билл Доррис был успешным бизнесменом в сфере недвижимости, удачным инвестором и владел разнообразными пакетами акций, а вот семьи у него не было.

В России женщина "похоронила" близнецов, которых не было

В Ставропольском крае в России мужчина нашел в могиле куклы. И это после того, как его жена заявила, что родила мертвых близнецов – женщина решила "пранкануть" мужа, сказав что беременна.

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Китайца 18 лет считали женщиной

Китаец Ши Пейпа 18 лет притворялся женщиной. Все началось в 1964 году, когда он познакомился с Бернаром Бурсико – работником французского посольства. Тогда на Пейпа давили спецслужбы и заставили выпытывать у Бурсико информацию.

Трансгендерам запретят соревнования

В Миссисиппи собираются запретить молодым трансгендерам-атлетам соревноваться в женских спортивных командах. С такой инициативой выступили республиканцы. Мол, трансгендеры в женских командах это несправедливо.

Работники секс-индустрии ждали вакцинацию

В США завоевать себе приоритетность на вакцинацию против коронавируса пытались работницы индустрии для взрослых. Округ Вашингтон объявил о приоритетном вакцинировании для работников секс-индустрии. Они простояли 28 часов в очереди и оказалось, что никто и не собирается их вакцинировать.

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