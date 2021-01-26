Пока Дональд Трамп первые выходные после избрания нового президента играл в гольф в резиденции, новый глава Белого дома Джо Байден уже работал на полную. Перед ним стоят непростые задачи – в частности "исправить работу" Дональда Трампа. Однако некоторые граждане США уже отреагировали на первые указы Байдена.

Источник: 24 канал

Какие мировые события запомнились по состоянию на 26 января – узнайте в программе "Вести Глобалайз" на 24 канале.

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