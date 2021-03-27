Эксперт-криминалист Бьорн Герке на заказ кельнской архиепископии провел расследование сексуального насилия в католической церкви Германии. Там нет точного количества жертв, но есть сотни виновных в сексуальном насилии над детьми представителей духовенства, которые скрывали информацию и злоупотребляли положением.

О других интересных событиях, которые произошли в мире по состоянию на субботу, 27 марта – в программе.

Читайте также На Закарпатье нашли вора, который перекрестился перед ограблением церкви: он извинился

Как собрать колоду карт

Американец Питер Слэттери хотел проверить, удастся ли ему собрать целую колоду карт, только подбирая по одной карте на улице во время прогулки. Через 6 месяцев поисков он наконец смог это сделать.

Приложение для согласия на секс

В Австралии появилось предложение создать приложение для согласия на секс. С такой инициативой выступил комиссар полиции Мик Фуллер. По его мнению, современные проблемы требуют современных решений. Но идея вызвала волну негативных реакций.

Польза от каннабиса в США

Штат Иллинойс будет использовать налог с продаж марихуаны для финансирования первой правительственной программы репараций. Любой желающий может вложить сколько хочет.

Интересно Почему важно легализовать каннабис: объяснение Минздрава

Каннабисные карточки в Великобритании

В Великобритании появились каннабисные карты – Cancard. Чтобы получить их, необходимо пройти консультацию у врача и только медработники могут выписать разрешение на владение такой карточкой.

Платный инстаграм

Инфлюенты запускают частные учетные записи, где надо платить за подписку. Но пока в инстаграме не предусмотрены возможности предоплаты за контент и не планируются в ближайшее время.

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.

Смотрите полный выпуск "Вести Глобалайз" за 27 марта: