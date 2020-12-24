В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 24 декабря – президент США Дональд Трамп верит в различные теории заговора, в частности в распространенную в США конспирологическую теорию QAnon. Для того, чтобы купить за 6 месяцев дом с нулем сбережений, достаточно лишь шпильки. Журналисты и бизнес-инсайдеры поговорили с американскими астрологами о том, как развивался их бизнес в течение 2020 года.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: Президента Чили оштрафовали на 3,5 тысячи долларов за отсутствие маски на лице. Воздушные силы осуществили первый военный полет с искусственным интеллектом. На редите появился новый тренд – фальшивые мышцы, которые созданы для того, чтобы убрать худобу или кривизну ног.