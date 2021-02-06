На стадионе в Лос-Анджелесе проводят вакцинацию против COVID-19. Американцы, выступающие против иммунизации, собрались на митинг. 50 человек перекрыли вход на стадион и вышли с плакатами, где выражали свое недовольство.

Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале

О других интересных событиях в мире, по состоянию на 6 февраля – узнайте в программе.

В предыдущем выпуске Вести Глобалайз: Во Франции могут запретить носить хиджаб

Авиационная "шутка"

Мужчина предоставлял самолетам и вертолетам неправильные инструкции в отношении полетов над Берлином. Он не диспетчер и никогда им не был. Зачем он это делал – пока неизвестно, ведется расследование.

Тайная соцсеть

Весной 2020 года в США появилась новая соцсеть, в которую невозможно попасть. Уникальность приложения заключается в том, что все пользователи общаются между собой с помощью подкастов. По словам участников сети "это напоминает вечеринку, где все между собой общаются".

ZOOM с козами

Владелица фермы в английском графстве Ланкашир придумала необычный бизнес. Все желающие могут выйти "на совещание" с ее козочками. Стоимость 5-минутной видеовстречи – 5 фунтов.

Интересно, что в Украине есть похожее удовольствие: существует канал на ютубе "Я и мои козы", где госпожа Любовь делится с подписчиками различными лайфхаками по уходу за козами.

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.