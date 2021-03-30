Польша планирует ввести пенсии для служебных животных: лошадей и собак. Министр внутренних дел Мариуш Каминский описал этот законопроект как моральный долг, который должен получить единодушную поддержку, когда будет представлен в парламенте для утверждения в 2021 году.

Какие еще интересные события произошли в мире по состоянию на вторник, 30 марта – в программе.

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Концерт в Испании

В Испании организовали самое масштабное в истории коронавирусной пандемии коммерческое событие. Примерно 5 тысяч человек посетили концерт в тот же день, когда сделали тест на COVID-19. Билет стоил от 23 до 28 евро. В его стоимость входило тестирование и маска, которую давали на входе.

К теме COVID-эксперимент: в Испании устроили концерт на 5 тысяч человек – яркие фото

Мстительный работодатель

Андреас Флатен уволился с работы в ноябре 2020 года и с тех пор не мог добиться выплаты зарплаты. Мужчина по ночам сидит, чтобы постепенно отчистить копейки. Ему понадобилось 1,5 часа, чтобы всего несколько сотен монет стали пригодными к использованию.

Торнадо в Алабаме

На днях Алабаму накрыло мощным торнадо. Непогода унесла жизни по меньшей мере 5 человек. Сейчас спасатели еще ищут пропавших и разгребают последствия разрушений. Мощный вихрь оставил без электроэнергии более 35 тысяч домов в Алабаме, 8,5 тысяч – в Джорджии и свыше 4 тысяч – в Теннесси.

Обратите внимание Алабаму накрыла серия из 14 торнадо: погибли 5 человек – фото, ВИДЕО

Песчаные бури в Китае

Пекин уже второй раз за 2 недели окутала опасная песчаная буря. Монгольские циклоны набрали пыли и грязи и направились на Пекин. Метеорологи и Министерство здравоохранения призвали людей не выходить на улицы из-за ограниченной видимости.

Заметим! Из-за мощной песчаной бури в Китае объявили желтый уровень опасности.

Почему китайцы бойкотируют Nike и H&M?

Бренды Nike и H&M сталкиваются с яростью Китая из-за "беспокойства" относительно хлопка из Синьцзяна. С "гигантами" одежды и обуви начали разрывать контракты китайские звезды. Они бойкотируют свои товары и призывают своих фанатов делать то же самое.

Извинения детей за "сексизм"

Руководство колледжа в штате Виктория организовало собрание, на котором призвало всех студентов мужского пола воздержаться от сексуальных домогательств в отношении студенток. Кроме того, они заставили парней извиниться за разрушительное поведение всех мужчин.

Очередные проблемы Болсонару

Президенту Бразилии Жаир Болсонару приказали оплатить убытки журналистке. В феврале 2020 года президент утверждал, что Патрисия Кампос Мелло якобы предлагала интимные отношения источнику в обмен на негативную информацию о президенте. Медийщица выиграла дело в суде. Президенту приказали заплатить женщине 3,5 тысячи долларов.

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Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 30 марта: смотрите видео