Во время пандемии коронавируса зафиксировали не менее 3795 случаев ненависти в отношении американских азиатов. С появлением вируса в США именно азиатов стали обвинять в том, что это китайцы вырастили его у себя, а теперь – упорно распространяют.

Подробнее об интересных событиях, которые произошли в мире по состоянию на вторник, 23 марта – в программе.

Важно Впервые в истории: в США выплатят компенсации афроамериканцам за дискриминацию их предков

Турция отказывается от Стамбульской конференции

В Турции 20 марта на улицы крупнейших городов страны – Стамбула, Анкары и Измира – на протест вышли сотни женщин. Митинговать решили после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался от европейского договора – Стамбульской конвенции. По мнению некоторых политиков, кроме женщин, документ дает слишком много прав представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Экологическая катастрофа и одноразовые маски

Средства индивидуальной защиты имеют разрушительное воздействие на морскую жизнь. Эксперты из французской некоммерческой организации Mer Propre уже после первых трех месяцев пандемии предупреждали об угрозе, что несут за собой одноразовые маски и пустые баночки от антисептиков.

Странные японские правила

Японская компания Hiroro Inc. специализируется в сфере производства музыки и рекламы для телевидения. Ее директор Сидзен Цуруми принял решение – давать отпуск работникам, чьи кумиры ушли со сцены.

Новые миграционные законы Дании

В Дании собираются ввести новый законопроект, который распространится по всей стране. А его действие продлится минимум в течение 10 лет. Страна устанавливает 30-процентный лимит на проживание в стране "незападных" жителей.

Выставка в поддержку животных в Берлине

Недавно в Берлине стартовала выставка фотографов, посвященная насилию над животными. На фотографиях подробно показано, как корпорации обращаются с животными, как их используют, содержат, кормят и, в конце концов, убивают.

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