После штурма Капитолия, который произошел 6 января, в США серьезно задумались над созданием новых законов. Они будут касаться тех людей, которые по новым правилам будут подпадать под определение "домашний террорист".

Какие еще мировые события запомнились по состоянию на 19 января – узнайте в программе "Вести Глобалайз" на 24 канале.

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Что произошло с главой Parler

Соцсеть Parler использовали "протрамповские" американцы для координации действий во время штурма Капитолия. В результате App Store и Google Play удалили ее из своих платформ. Глава соцсети Джон Матце покинул свой дом и теперь скрывается. Это случилось после того, как его семья начала получать смертельные угрозы.

Антивакцинаторы в США

Антивакцинаторы нацеливаются на общины этнических меньшинств с помощью диких теорий заговоров. Ученые выяснили, что темнокожие и азиаты в Британии умирают от COVID-19 почти вдвое чаще. Это значит, что эти группы людей обязательно должны вакцинироваться. За это исследование быстро зацепились антивакцинаторы, они начали "раскручивать" его в свою сторону.

Дрифтирование в Бухенвальде

В Германии дрифтуют не на лыжах и санях, да и не по улицам, а по могилам. Люди не придумали ничего лучшего, чем как спускаться с горки, что у братских могил в Бухенвальде. Более того, причина не в недостатке мест для катания – их очень много и за пределами мемориала. В связи с событиями, вокруг могил расставили охрану и надзирателей. Историки назвали ситуацию печальной.

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