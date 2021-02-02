Движение Black Lives Matter номинировано на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступил норвежский парламентарий, член левой партии страны Петтер Эйде. По его мнению, именно это движение привело к системным изменениям во многих странах в вопросах расовой несправедливости.

Источник: "Вести Глобалайз" на​ 24 канале

О других интересных событиях в мире, по состоянию на 2 февраля – узнайте в программе.

Обратите внимание Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира

Соревнования для геймеров

The International – это самые большие всемирные соревнования по Dota 2. В 2019 году их проводили в Китае. Событие в киберспорте настолько важно, что для игр специально выделили Mercedes-Benz Arena, куда влезает почти 20 тысяч человек. Онлайн за матчами наблюдали почти 2 миллиона человек.

Фильм о королевской семье

С 1969 года на британском телевидении выходил сериал о реальной королевской семье без актеров или дублеров. Королева Елизаветта впустила журналистов ВВС, чтобы те отсняли жизни семьи. Но в 1972 году, по просьбе Букингемского дворца, ленту сняли с экранов. По мнению королевы Елизаветты II, лента показывала слишком интимные подробности жизни семьи.

Гетеборгский кинофестиваль стартовал

Гетеборгский кинофестиваль стартовал 30 января. Шведская медсестра Лиза Энрот до 6 февраля будет находиться на необитаемом острове, рядом с маяком Патер Ностер. Только она и кино. В течение недели у нее не будет ни телефона, ни интернета. Только маленькая камера для ведения видеодневника.

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