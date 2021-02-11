Немке, которой 95 лет, предъявили обвинения в соучастии в убийствах 10 тысяч человек. Она работала секретаршей нацистского концлагеря, будучи несовершеннолетней.

Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале

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Важно Путь Украины в НАТО: что отделяет государство от вступления в Альянс

Пытки ЦРУ

Ежедневно журналисты публикуют новые имена в команде Джо Байдена. Претензий к его администрации ни у кого не возникало, за исключением Моргана Мура. Чиновник, который должен контролировать, какую именно информацию от разведки будет получать Байден, ранее защищал отчет ЦРУ о пытках.

Дезинформация относительно вакцины

Уже с марта в соцсети планируют ввести систему уведомлений о дезинформации, то есть маркировать кого-то соответствующим сообщения. Поэтому люди будут колебаться размещать фейковые новости о здоровье или иную дезинформацию без предварительной проверки фактов и их правдивости.

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