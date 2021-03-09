В 2020 году израильские мужчины убили 20 женщин. Говорится исключительно о тех случаях, которые касаются насилия в семье. По оценкам женской организации "Наамат", около 200 тысяч женщин в стране сталкиваются с насилием со стороны своих мужей или интимных партнеров. Кризис охватил страну и коснулся всех слоев общества.

Больше о том, что еще интересного произошло по состоянию на вторник, 9 марта – в программе.

Важно Защита несовершеннолетних жертв: в соцсетях создадут онлайн-каналы доверия

Запрет хиджаба в Швейцарии

По итогам референдум в Швейцарии, люди поддержали запрет на закрывающую лицо одежду: 51% швейцарцев проголосовали "за" и почти 49% – "против". Один из инициаторов закона Вальтер Вообман заявил, что запрет хиджаба – это шаг, который в будущем поможет предотвратить протесты и продвижение собственных, скажем так, не "швейцарских законов".

Что не так с Lola Bunny

Лола Банни, которая снялась в мультфильме Space Jam от Warner Bros. стала настоящим секс-символом после появления на экране. Впервые она появилась на экране в 1996 году. Тогда она предстала перед зрителями, как новый игрок баскетбольной команды. В то же время ее новый образ спровоцировал немалую волну критики среди фанатов.

Эксперимент за 500 долларов

В Калифорнии завершился социальный эксперимент, который называют одним из самых громких в новом веке для США. Он начался в Стоктоне в феврале 2019 года. Исследователи выбрали 125 человек, которые жили в спальных районах и имели доход в 46 тысяч долларов в год. Программа не предусматривала использование налоговых денег, а финансировалась за счет частных пожертвований.

Борьба с окурками

В немецком городе Гамбург создали необычные мусорники, которые значительно облегчают жизнь уборщикам, а заодно – оберегают планету. Такие баки – это интерактив, который позволяет и услышать мнение граждан, и сократить количество мусора на улицах.

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