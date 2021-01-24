Азеркины, или инородные — понятие, когда человеческое тело не соответствует личности, внутреннему состоянию, или души человека. С соответствующим понятием себя ассоциирует не один человек в мире. Азеркины, как правило, идентифицируют себя с мифологическими или фантастическими существами.

Какие мировые события запомнились по состоянию на 24 января – узнайте в программе "Вести Глобалайз" на 24 канале.

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Страх перед коронавируса в Чикаго

Мужчину, который в течение 3 месяцев жил в аэропорту Чикаго, поймали. Он заявил, что не хотел летать из-за страха перед коронавирусом. Новый житель аэропорта Адитья Сингх "заселился" там 19 октября 2020 года, а поймать его удалось только 16 января 2021 года. Он, видимо, и дальше жил бы там, но на него случайно наткнулись охранники аэропорта и попросили предъявить документы.

Сторонники теории заговора против 5G

В начале апреля 2020 года в Британии противники 5G сожгли более 20 башен. Из-за страха перед 5G и его способности распространять коронавирус, британское правительство даже запустило специальную программу, которая объясняла людям,что COVID-19 и башни 5G – это две совершенно разные вещи. Миф о связи коронавируса и сети 5G стал предметом особого исследования.

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Tesla – "убийца кошек"

Актриса Джейми Линн Спирс, которая была популярной в середине 2000-х годов, назвала Tesla "убийцей котов" – ведь автомобиль слишком тихий. Она сказала, что Илон Маск должен ей парочку котов. Для решения проблемы Спирс предлагает совместно с Маском сделать так, чтобы Tesla во время езды издавала шум, который будет отпугивать котов.

Опасная добавка "Апетамин"

"Апетамин" – нерегулируемая добавка, стала опасным вызовом для женщин, которые хотят набрать вес. Появилась она благодаря индийской фармацевтической компании TIL Healthcare. На самом деле стимуляция аппетита приводит к увеличению пропорций тела. В то же время "Апетамин" не сертифицировали для безопасного использования.

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"Торги" с макаками

В храме Улувату, на Бали в Индонезии находится большое количество макак-крабоедов. Особенность животных в том, что с ними можно "поторговаться" – 273 дня исследователи наблюдали за 300 обезьян, живущими в районе храма. Как оказалось, они тщательно изучают будущую жертву, определяют, какие предметы для человека дороги и когда встает выбор – унесут самое ценное.

Тверк в Инстаграме Black Lives Matters

На странице движения Black Lives Matters в Инстаграме, в честь дня рождения борца за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга младшего – активисты опубликовали у себя на странице видео – тверк темнокожей женщины на фоне обелиска в честь президента Джорджа Вашингтона и на лестнице мемориала Авраама Линкольна.

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